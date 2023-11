Coppa Italia | stasera Udinese-Cagliari | chi passa affronta il Milan

TORINO. Il ritorno del figliol prodig(i)o a Torino sarà per una sola notte, quella di domani con un Toro - Frosinone diche incuriosisce anche i tifosi bianconeri, ma il destino di Matias Soulé è già ben tracciato nei programmi della Juventus. L'attaccante rivelazione di questa Serie A, capace di segnare 5 ...A fine novembre lo start a Oestersund, già dal 2 al 15 del mese gli azzurri del biathlon in preparazione nella località scandinava con doppio test agonistico.Truppe israeliane a sud di Gaza City. La manovra approda in Senato. Comune Caivano, blitz anticamorra: 18 arresti. Milano, grave incidente stradale: 2 morti. Al via una nuova giornata di Coppa Italia.