Coppa Italia Primavera | Napoli emozionante | va agli ottavi

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 1 novembre 2023) Iloggi è ha affrontato il Pescara nel match valido per i sedicesimi di finale della. Gli azzurrini superano gli avversari, ed ora affronteranno il Lecce negli. Giornata importante per i giovanissimi del. Gli azzurrini hanno disputato il match dial Piccolo di Cercola, dove hanno affrontato il Pescara. Ottima prestazione dei giovani allenati da Tedesco, che hanno superato gli avversari dopo i tempi supplementari.-Pescara: l’analisi del match La giornata odierna ha rappresentato un traguardo importante per il. I ...