Coppa Italia 2023 2024 | i risultati

(Di mercoledì 1 novembre 2023) Tutto pronto per la. L’Inter difenderà il titolo dopo la vittoria nella scorsa stagione ai danni della Fiorentina, ma sono tante le big del campionato che sognano di trionfare il prossimo 15 maggio. Si parte con il turno preliminare, ma le big (cioè le prime otto teste di serie) entreranno in scena solo agli ottavi di finale. Sportface.it vi accompagnerà nel lungo percorso che porterà alla finalissima di Roma, con dirette, approfondimenti e analisi. Qui potrete trovare tutti idella rassegna. SEDICESIMI DI FINALE Martedì 31 ottobre Ore 15:00, Cremonese-Cittadella 2-1 (53? Bertolacci, 83? Vita, 119? Coda) Ore 18:00, Salernitana-Sampdoria 4-0 (27? Ikwuemesi, 45? 67? Tchaouna, 86? Cabral) Ore 21:00, Bologna-Verona 2-0 (40? Moro, 62? Van ...

Alle 18.00 andrà in scena la sfida valida per i sedicesimi di finale ditra Lecce e Parma. Le formazioni ufficiali Alle 18.00 andrà in scena la sfida valida per i sedicesimi di finale ditra Lecce e Parma. Le formazioni ufficiali. Lecce: ...

Coppa Italia, 7 milioni per la squadra vincitrice. Ecco chi sfiderà il Napoli AreaNapoli.it

Ed eccoci arrivati al momento del nostro sondaggio. Vi chiediamo quali sono i tre migliori e peggiori rossoblù in Genoa-Reggiana, gara dei 16mi di finale in Coppa Italia: si può votare sino alla ...Ospiti avanti con Varela, i rossoblù pareggiano con Haps, poi è il talento islandese a decidere l'incontro che manda la squadra di Gilardino fra le migliori sedici della Coppa Italia: ora la Lazio ...