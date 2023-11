Convocati Frosinone | le scelte di Di Francesco per la Coppa Italia

... Spalletti lo sta seguendo da inizio stagione e qualche settimana fa è stato anche al centro sportivo del, il ct della Selección Scaloni l'ha inserito tra i pre -per la gara con ...

CAGLIARI – FROSINONE, I CONVOCATI – Frosinone Calcio Frosinone Calcio

Frosinone, i convocati da Di Francesco per il Cagliari: torna Kaio Jorge Calciomercato.com

Domani Torino-Frosinone, i 23 convocati di Di Francesco: tre gli indisponibili Sono 23 i calciatori del Frosinone convocati da mister Di Francesco per la gara di Torino che andrà in scena domani sera ...I tanti punti che hanno fatto in campionato non sono un caso". (Sport Mediaset) Su altre fonti Sono 23 i calciatori del Frosinone convocati da mister Di Francesco per la gara di Torino che andrà in ...