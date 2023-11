Controllo del territorio | pioggia di sanzioni e sequestri

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 1 novembre 2023) Tempo di lettura: 3 minutiDisposti dalla Questura, in questo capoluogo, proseguono i servizi straordinari “Alto impatto”, finalizzati, in particolare, al contrasto dei reati contro il patrimonio a seguito di determinazione assunta in sede di Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto dr.ssa Spena. Nelle operazioni, pianificate per la giornata odierna, tese alla prevenzione generale dei reati, con particolare riguardo a quelli a carattere predatorio e, in special modo, i furti in abitazione, sono state impiegate, oltre a personale della Questura e della Sezione della Polizia Stradale, anche pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine di Napoli. Numerosi i controlli eseguiti di persone e veicoli, in particolare nei pressi dei caselli autostradali di Avellino/Ovest ed Avellino/Est, al fine d’intercettare persone pericolose per l’ordine e la sicurezza ...