Contro gli incendi che non ci sono | il Parco Nazionale d’Abruzzo vuole tagliare i pini protetti di Villetta Barrea Maraini | “Illogico”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 1 novembre 2023) “È il momento in cui bisogna piantare gli alberi, non tagliarli. Cipersone diche si stanno battendo e iocon loro”. La poetessa e scrittrice Daciaconferma al Fatto di essere la prima, oltre che la più nota attivista in una vicenda proveniente dall’Appennino centrale e che, come avvenuto per la morte dell’orsa Amarena, rischia di far saltare sulla sedia gli ambientalisti. Il, tra i più importanti d’Italia, ha infatti deciso il taglio di ben 3.410neri (circa 15 ettari) nella pineta di, piccolo angolo di paradiso al confine tra Abruzzo, appunto, Lazio e Molise. Un intervento previsto nell’ambito di un progetto di prevenzione degli ...