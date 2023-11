Contatti in corso | l’Inter lo strappa al Napoli | altro colpo alla Marotta

...da Hamas il 7 ottobre scorso né tantomeno alle trattative su una tregua ai combattimenti in. ... A Gaza saltate le comunicazioni La Mezzaluna rossa, nel denunciaredi essere senzacon lo ...

Corso online di informazione e formazione sull’Affido Familiare AULSS 1 Dolomiti

Hamas: in corso contatti con mediatori arabi per rilascio ostaggi civili TGLA7

Al via due nuovi corsi di primo livello per diventare sommelier Ais. Inizia oggi all’agriturismo Le Corti, di Roselle, il nuovo corso di primo livello per sommelier organizzato dalla delegazione ...Si chiama "Cittadini Connessi". Nei territori del distretto . sorgeranno sportelli . per fare educazione tecnologica.