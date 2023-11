Congedo parentale | le novità della Manovra 2024 | nuovi importanti incentivi per i genitori

Leggi su ilovetrading

(Di mercoledì 1 novembre 2023) Per i neoin arrivo firmate governo Meloni: per ililprevede una diversa retribuzione! Il governo Meloni pensa ad un nuovo pacchetto di misure pro famiglia per il. E, tra le principali proposte la prevede, per i neo, unaimportante in materia diche andrà ad aggiungersi alla misura già preventivamente introdotta dalladello scorso anno.in arrivo per il prossimoLa proposta è stata annunciata nel corsoconferenza stampa di presentazione ...