Concorso docenti procedura straordinaria | decreto firmato | corso di preparazione + simulatore con 5 000 quesiti | 95 UdA pronte all’uso Da 150 euro

Leggi su orizzontescuola

(Di mercoledì 1 novembre 2023) Il Ministero ha pubblicato un comunicato con il quale annuncia il via libera dall'UE per ila cattedra straordinario e comunica di averil. Notizia che arriva dopo la segnalazione da parte della nostra redazione dell'avvio delle attività di censimento e collaudo delle aule informatizzate che accoglieranno ilstraordinario 2023. Le operazioni si dovranno svolgere tra il 25 ottobre e il 10 novembre. Ciò significa che il bando è in arrivo. L'articolo .