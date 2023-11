Pertanto, la lettrice non perde l'eventuale abilitazione conseguita con ildel 2020 (diciamo eventuale abilitazione perché vi hanno partecipato anchegià abilitati) nonché il diritto ...

Concorso docenti Pnrr, i due bandi non prevedono prova preselettiva. Dal 2025 si cambia [VIDEO] Orizzonte Scuola

Concorso straordinario ter, verso quota 45mila posti. Numeri al vaglio del Ministero dell’Economia Orizzonte Scuola

Percorsi abilitanti formativi all'insegnamento, il Ministero dell'Istruzione ha trasmesso al MUR il fabbisogno triennale dei docenti.Sono aperte le iscrizioni per la 78ma edizione del concorso “Comunità europea” per giovani cantanti lirici 2024. Per il 2024 è previsto un premio speciale di 10.000 euro, come da art. 10 del Bando di ...