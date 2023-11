Concorso docenti 2023 | atteso bando | come prepararsi? Quali competenze sono richieste?

Il bando del prossimoper, che dovrebbe arrivare nel corso di questo autunno, è attesissimo. Le principali novità in merito alla scuola e al reclutamentoriguardano la pubblicazione, avvenuta lo ...

Concorso straordinario ter, verso quota 45mila posti. Numeri al vaglio del Ministero dell’Economia Orizzonte Scuola

Concorso docenti 2023 secondaria, chi ha solo la laurea senza i 24 CFU non può partecipare. Ecco perché [VIDEO] Orizzonte Scuola

Il bando del prossimo concorso per docenti, che dovrebbe arrivare nel corso di questo autunno, è attesissimo. Le principali novità in merito alla scuola e al reclutamento docenti riguardano la ...Il bando del prossimo concorso per docenti, che dovrebbe arrivare nel corso di questo autunno, è attesissimo. Le principali novità in merito alla scuola e al reclutamento docenti riguardano la ...