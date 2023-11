Concorso ASL Alessandria | 35 Posti per Dirigenti Medici

Leggi su posizioniaperte

(Di mercoledì 1 novembre 2023) Presso la ASL diè stato annunciato unPubblico per la selezione di 35in varie discipline. La selezione avverrà tramite valutazione di titoli e esami, e i candidati scelti verranno assunti a tempo indeterminato. ASLper 35In esecuzione della deliberazione emessa dal direttore generale con il provvedimento numero 363 in data 4 agosto 2023, si procede all’annuncio di concorsi pubblici finalizzati alla selezione di personale da impiegare a tempo indeterminato. Questi concorsi si baseranno sulla valutazione di titoli e la successiva fase di esami e sono indetti per coprire le seguenti posizioni nel settore sanitario, con profilo professionale in dirigenza ...