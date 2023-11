Comuni | Avellino sigla Patto con governo | esce da pre - dissesto

... in provincia di, hanno invano tentato di salvare. Si sospetta fortemente di una ... dopo essere rientrati a casa nella contrada di Fiumarelle, al confine tra idi Ariano irpino e ...Grazie alla sottoscrizione del Patto con il Governo, dal primo gennaio 2024 e per i prossimi 10 anni, il Comune di Avellino potrà beneficiare dei finanziamenti previsti dalla Legge di Stabilità del ...Una donna è morta e il marito è ricoverato in gravi condizioni in ospedale. È successo ad Ariano Irpino, in provincia di Avellino. La vittima è Gerardina Corsano, 48 anni, suo marito, l'imprenditore a ...