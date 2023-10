Commento al Vangelo del 01 Novembre 2023

Leggi su fattidipaese

(Di mercoledì 1 novembre 2023) Ilsecondo Matteo, capitolo 5, versetti da 1 a 12, è uno dei passi più famosi e significativi delle Scritture cristiane, noto come le Beatitudini. Questo brano è particolarmente appropriato da riflettere nella Solennità di Tutti i Santi, una festa che celebra l’esempio di santità e la comunione con Dio di tutti coloro che sono stati canonizzati e di coloro che sono sconosciuti. Le Beatitudini sono una guida preziosa per comprendere come vivere una vita virtuosa e centrata su Dio. Gesù, nel suo discorso sul monte, rivela una visione contrastante del successo e della felicità rispetto a quella del mondo. Egli inizia il suo insegnamento affermando “Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli.” Questo è un appello a una umiltà profonda, un riconoscimento della nostra dipendenza da Dio e della nostra povertà spirituale. Non è la ricchezza ...