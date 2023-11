Commandos americani in Israele per aiutare a localizzare gli ostaggi a Gaza

(Di mercoledì 1 novembre 2023) Gli Usa hanno inviato nuovi sistemi antiaerei, munizioni, team delle forze speciali e funzionari dell’FBI per la ricognizione dal cielo dei nascondigli, lo spionaggio e l’individuazione dei target

per localizzare gli ostaggi di Hamas a Gaza. Unità delle forze speciali sono giunte dagli Stati Uniti in Israele dopo l'attacco del 7 ottobre. Lo riferisce il New York Times. Il ...

