Comici russi telefonano al premier Meloni | la nota di Palazzo Chigi

Leggi su notizie

(Di mercoledì 1 novembre 2023) Sta facendo molto discutere la chiamata di dueale le sue dichiarazioni su alcune questioni di politica estera. La precisazione di. In queste ultime ore sta facendo il giro del web (e non solo) la chiamata di dueal. Come riportato da Agenzia Nova, uno degli interlocutori si è spacciato per un leader africano ed è andato ad affrontare diversi temi come per esempio i corridoi del grano nel Mar Nero. Ilè stata vittima di uno scherzo telefonico – Notizie.com – © Ansa“Penso che dobbiamo discuterne e trovare una soluzione altrimenti sarà una situazione difficile da affrontare – il pensiero del presidente ...