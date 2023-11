Come velocizzare il PC troppo lento

Leggi su navigaweb

(Di mercoledì 1 novembre 2023) Quando il computer inizia a rallentare e ad aprire programmi e finestre sempre più lentamente, è il caso di dedicargli un po' di attenzione per farlo tornare veloceera appena comprato o appena formattato.un computer Windows può voler dire diverse cose: fare in modo che i programmi non si blocchino, riuscire ad avviare più applicazioni contemporaneamente senza rallentamenti, accendere il PC con minor tempo, farlo spegnere senza dover aspettare, evitare che ci siano programmi dannosi e ottimizzare le prestazioni di Windows sul proprio computer. LEGGI ANCHE -> Programmi migliori per ottimizzare il PC, automatici e gratuiti 1) Disattivare programmi dall'avvio Per far accendere il PC velocemente e per evitare che alcuni programmi che non servono rimangano in memoria occupando e sprecando risorse, bisogna ...