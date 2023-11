“Come pecore in mezzo ai lupi” | più che un noir | una chicca

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 1 novembre 2023) Accade sempre più spesso di imbattersi in piccole chicche,nel caso delinai” della regista Lyda Patitucci con l’ottima sceneggiatura di Filippo Gravino, che si può vedere in chiaro su Netflix. Vera (Isabella Ragonese) è una poliziotta infiltrata in una gang slava capitanata dal serbo Dragan (Alan Kati?) che si dà arie abusive da Pastore profetico. Mentre sta per scattare il piano di arresto della banda, tra i complici italiani spunta il disperato Bruno (Andrea Arcangeli) padre della bambina Marta che ha in Janine (Clara Ponsot) una madre instabile. Ma sfortunatamente il basista è anche il fratello di Vera: entrambi in fuga da una famiglia che ha in Sante (Tommaso Ragno) un padre che è anch’egli Pastore senza redenzione di una comunità ...