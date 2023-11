Come gioca il Girona capolista

(Di mercoledì 1 novembre 2023) Michel Sanchez è una leggenda del Rayo Vallecano. Nato e cresciuto a Vallecas, ha indossato per ben diciassette stagioni, tra il 1992 e il 2012, la maglia con la franja, cioè la banda obliqua che spezza la maglietta del Rayo. Con 313 partite, è il primatista per presenze nella storia del club, oltre che il secondo miglior marcatore con 48 gol. Michel era una mezzapunta estrosa, di bassa statura ma con un sinistro vellutato. Era uno specialista delle punizioni che,tantitori della sua generazione, aveva imparato a calciare ispirandosi alle videocassette di Maradona. Nonostante la tecnica, però, Michel non ha mai avuto una carriera di primo livello in Liga. Paquito, suo allenatore a metà anni ’90, gli diceva che nonostante si trattasse deltore più talentuoso della rosa, sarebbe stato quello che avrebbe utilizzato di ...

