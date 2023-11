Come dormire gratis nei B&B d’Italia grazie alla settimana del Baratto 2023

(Di mercoledì 1 novembre 2023) Ladelspiccauno dei trionfi più eclatanti del sito www.bed-and-breakfast.it, un portale che da quando ha fatto il suo esordio nel lontano 2008 ha visto una costante crescita nell’entusiasmo degli albergatori e un sempre maggiore favore da parte dei viaggiatori. Si tratta di un evento fuori dal comune che si svolge di solito ogni terzadi novembre presso numerosi Bed and Breakfast sparsi per l’Italia. In quest’occasione unica, gli ospiti possono soggiornare nei B&B senza sborsare denaro, in cambio di beni o servizi. “L’appuntamento” di quest’anno è fissato dal 13 al 19 novembre. Se si naviga sul sito web, è possibile trovare offerte di ogni tipo: c’è chi in cambio dell’alloggio chiede una consulenza legale, chi l’acquisto di nuove TV, un aiuto con i social o un intervento ...

