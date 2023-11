Clima – Ancora allerta gialla per Milano | rossa per Veneto e Friuli Attesa mareggiata storica in Liguria

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 1 novembre 2023) L’ondata di maltempo di origine atlantica in avvicinamento al nostro Paese provocherà un nuovo e sensibile peggioramento delle condizioni meteo. Sulla base delle previsioni la Protezione civile ha emesso per la giornata di domani, giovedì 2 novembre,per rischio idrogeologico su quasi tutto ilVenezia Giulia e su parte delarancione in ampi settori dell’Emilia-Romagna,orientale, Toscana settentrionale,Centro-meridionale, parte della Lombardia settentrionale, sulle province autonome di Trento e Bolzano e su alcuni bacini delVenezia Giulia. Valutata inoltresu restanti settori di Emilia-Romagna, Lombardia, Toscana,e su ...