Civitavecchia | celebrazioni del 2 e 4 novembre | il programma

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 1 novembre 2023)– Il 2 e il 4renderà onore ai Caduti e celebrerà la Festa dell’Unità nazionale e delle Forze Armate. Giovedì 2, presso il Cimitero Monumentale di via Aurelia Nord, alle 11:00 il sindaco Ernesto Tedesco e il comandante del Centro di Simulazione e Validazione dell’Esercito generale di divisione Alberto Vezzoli depositeranno tre corone ai monumenti ai caduti della Prima e della Seconda guerra mondiale e a quello delle vittime del bombardamento di, e un omaggio floreale alla lapide dedicata agli ex internati. Martedì 4 alle 11,30 il sindaco die il comandante del Cesiva saranno invece all’alzabandiera in piazzale degli Eroi. Durante la cerimonia verrà depositata una corona al Monumento ai Caduti. Saranno presenti i rappresentanti delle Forze ...