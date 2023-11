Ciro medita di abbandonare il GF | “Non sto bene | devo capire delle cose”

... sensazione di disagio da parte della ragazza siciliana che prosegue sia quando papàalza la cornetta per ringraziare Lamantia che quando mamma Concettadi restituire il bel gesto . La ...

Alberto Abbate a RadioSei: “Sarri medita l'addio a fine stagione, ma ... LazioPress.it

Lazio, Immobile medita davvero l'addio: cosa deve succedere per l ... Calciomercato.com

Durante una conversazione con Rosy Chin nel pomeriggio Ciro Petrone medita di abbandonare il GF: "Non sto bene" ...Ciro merita un sette e mezzo per la freddezza con cui calcia il rigore che dà i tre punti. Dopo la partita in conferenza ho visto un Sarri raggiante. Non vedevo un sorriso così da moltissimo tempo.