“Ciò che è stato possibile per questi santi | è possibile anche per me”

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 1 novembre 2023) La data del 1° novembre e quella successiva del 2 novembre, per chi come me è della terza età, portavano con sé spontaneamente il ricordo della Festa di tutti ie del giorno dei Morti. Oggi queste date sono associate alla festa di Halloween, la quale sebbene cada il 31 ottobre,grazie ai grandi interessi commerciali che la promuovono, ha oscurato quasi totalmentegiorni così importanti nel calendario cristiano. Questo contesto, di scheletri e di maschere, che diffonde una parodia della morte, rende ancorala comprensione del senso di queste feste cristiane? In un contesto dove persino la morte viene demitizzata e ridicolizzata, non dovranno subire la stessa sorte quegli “eroi mitizzati” che sono i? Ancor oggi, ma soprattutto in passato, nelle nostre ...