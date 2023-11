Cina | scienziati sviluppano batteria ioni di litio a ricarica rapida

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 1 novembre 2023) Wuhan, 01 nov – (Xinhua) – Un team dicinesi ha sviluppato un tipo diaglidi, in grado di garantire il 90% di carica di un cellulare in soli 10 minuti. Secondo uno studio pubblicato di recente sulla rivista Nature Energy, laa base di grafite ha uno strato ultrasottile di fosforo sulla sua superficie, che puo’ convertirsi in situ in un’interfase di elettrolita solido cristallino con elevata conduttivita’ca. I ricercatori dell’Universita’ di Scienza e Tecnologia di Huazhong hanno testato le celle a sacchetto con un anodo di grafite simile. La capacita’ dellaha raggiunto l’80% in 6 minuti e il 91,2% in 10 minuti. Secondo lo studio, in uno scenario con ...