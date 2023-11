Cina | progetto di recupero archeologico porta alla luce antico relitto

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 1 novembre 2023) Fuzhou, 01 nov – (Xinhua) – Questa foto non datata, fornita dNational Cultural Heritage Administration (NCHA), mostra porcellane nella cabina di unsottomarino risalentedinastia Yuan (1271-1368), situato nei pressi dell’isolotto di Shengbeiyu, nella citta’ di Zhangzhou, nella provincia sud-orientale cinese del Fujian. Piu’ di 700 anni fa, una nave carica di porcellane affondo’ al largo delle coste della provincia del Fujian, nellaorientale, mentre era in viaggio oltreoceano. Ilsottomarino vicino all’isolotto di Shengbeiyu, nella citta’ di Zhangzhou, e’ stato recentemente rinvenuto in undi, presentando al mondo la prosperita’ storica della Via della Seta Marittima durante ...