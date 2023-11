Cile | Colombia e Bolivia prendono le distanza da Israele

(Di mercoledì 1 novembre 2023) Tre paesi sudamericani hanno deciso di prendere provvedimenti contro, un quarto ci sta ancora pensando: laha annunciato di aver interrotto le relazioni diplomatiche, ile lahanno richiamato i loro ambasciatori a Tel Aviv. Il Venezuela, al momento, si è limitato a condannare l’attacco di Tel Aviv al campo profughi di Jabaliya. La, governata dal presidente di sinistra Luis Arce, è il primo Paese latinoamericano a prendere le distanze dallo Stato ebraico dallo scoppio della guerra, “come segno di rifiuto e condanna dell’aggressiva e sproporzionata offensiva militare israeliana nella Striscia di Gaza”, ha dichiarato il viceministro degli Esteri Freddy Mamani in una conferenza stampa. Il segretario generale della Presidenza, Maria Nela Prada, ha annunciato ...

