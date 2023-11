Christmas is coming to Milan… siete pronti?

Leggi su nonewsmagazine

(Di mercoledì 1 novembre 2023) É partita da qualche giorno una speciale prevendita a disponibilità limitata per i biglietti di A Christmas Magic, l’incredibile mondo dedicato al Natale che aprirà a Milano dal 7 dicembre 2023 al 7 gennaio 2024 presso Allianz MiCo (ingresso pedonale GATE 2 Viale Eginardo livello strada “Corsello”). Un colossale spazio di oltre 20mila metri quadri che si trasformerà in un luogo incantato e senza eguali – fortemente voluto da Clemente Zard, prodotto da Vivo Concerti, e pensato e sviluppato dalla creatività di Giò Forma – in un’atmosfera magica e suggestiva. Il duplice sviluppo interno ed esterno permette di godere a pieno di ogni aspetto della dimensione natalizia: dalle attrazioni per tutte le età e un food court a tema in cui passeggiare all’aperto, a una colossale pista di pattinaggio su ghiaccio indoor che con i suoi 1800 mq attraversa tutto questo microcosmo a due passi da ...