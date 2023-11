Chiude Decathlon a Baranzate e va a Merlata Bloom | cosa sarà di Esselunga e Leroy Merlin?

L'atleta del Melogno ha dominato gli avversari della categoria Under 18, siglando il nuovo record ligure nel(5814 punti) e superando il punteggio minimo per poter accedere ai Campionati ...

Chiude Decathlon a Baranzate (e va a Merlata Bloom), cosa sarà di ... Il Notiziario

Decathlon Grugliasco nuovo punto ticketing di Basket Torino Tuttosport

Chiude Decathlon a Baranzate per trasferirsi nel nuovo centro commerciale Milano Merlata Bloom. Quale futuro per Esselunga e Leroy Merlin Il negozio Decathlon di Baranzate chiude i battenti sabato 11 ...Si avvicina la stagione fredda, qualcosa molto desiderata in alcune zone in cui, nel pieno del mese di ottobre, si sta attraversando un’ondata di caldo, come nelle Canarie, ma presto le temperature sc ...