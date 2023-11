Chieti | donna trovata morta in casa | è stata accoltellata all' addome

Donna trovata morta in casa, accoltellata all'addome: Irreperibile il marito. Giallo a Chieti, ipotesi omicidi ilmessaggero.it

Una donna è stata trovata morta in un’abitazione in contrada Verratti a Casoli (Chieti), accoltellata all’addome. Si indaga per omicidio. Il marito è al momento irreperibile e sul posto sono intervenu ...Una donna inglese è stata trovata morta in un'abitazione a Casoli (Ch), in contrada Verratti. Ha un coltello infilato nell'addome. Quasi certamente si tratta di omicidio.