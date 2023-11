Chieti | donna accoltellata in casa | il marito è irreperibile

Leggi su thesocialpost

(Di mercoledì 1 novembre 2023) Un crudo omicidio si è consumato in provincia di, a Casoli: unaè stata trovata morta insua, uccisa da diverse coltellate all’addome. L’abitazione si trova in contrada Verratti, circondata da alcune case diroccate. A dare l’allarme è stata un’amica dellae sul posto sono subito arrivati il procuratore capo Mirvana Di Serio.uccisa: ilLasarebbe di origini inglesi: non si sa molto delle abitudini sue o del, ma quest’ultimo a quanto pare sarebbe scomparso. Il corpo dellasarebbe stato trovato alle 10.30 di stamattina, proprio dall’amica che da giorni non riusciva a mettersi in contatto con lei. Il ...