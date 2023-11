Chiara Ferragni come Sharon Stone | il video “da bollino rosso” su Instagram

(Di mercoledì 1 novembre 2023)ha fatto del far parlare di sé un vero e proprio lavoro. L’imprenditrice digitale ha un’inarrivabile seguito sui social e utilizza questo mezzo per promuovere dei brand, ma anche per condividere coi suoi followers degli episodi della sua vita quotidiana. L’influencer, infatti, posta spesso degli scatti con i figli e con il marito Fedez divertenti o molto teneri. Di recente, però, un post dell’influencer ha scatenato l’ira degli haters. Si trattava di uncondiviso in occasione della festa di Halloween, che non è stato apprezzato da molti., l’imitazione diper Halloween, ilcondivide molti momenti della sua vita con i suoi followers. L’influencer ha ...

Come tanti altri vip, anchee il marito Fedez hanno festeggiato Halloween divertendosi con i travestimenti. L'influencer cremonese ha deciso di omaggiare Sharon Stone in Basic Istinct, copiandone l'iconico look ...(Adnkronos) - Robert De Niro è finito in tribunale a New York per difendersi dalle accuse di una sua ex assistente che lo ha citato in giudizio per discriminazioni di genere. "Mi sottopagava, faceva c ...Dua Lipa rilascerà presto un nuovo singolo intitolato «Houdini».Nell’annunciarlo, la cantante ha condiviso con i suoi 88.6 milioni di follower su Instagram una clip dai toni criptici.Al termine del br ...