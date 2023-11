Chi sono Vovàn e Lexus | i due autori dello scherzo telefonico a Giorgia Meloni

Leggi su corriere

(Di mercoledì 1 novembre 2023) Li chiamano «comici» malaureati uno in legge e l’altro in economia, con trascorsi da giornalista. Hanno meno di 40 anni e da 10 beffano i potenti cercando di strappare loro qualche confidenza che poi finisce sempre per fare il gioco del Cremlino. Per questo c’è chi li considera delle spie