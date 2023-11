Chi se ne frega degli Armeni Il buffetto europeo per la fine del Nagorno Karabakh e le armi israeliane

Leggi su nuovasocieta

(Di mercoledì 1 novembre 2023) La reazione europea alla conquista azera dell’enclave armeno del, con la fuga di 120mila abitanti allo stremo, si è limitata ad una risoluzione non vincolante di condanna per la pulizia etnica, con un sollecito agli stati membri per l’adozione di possibili sanzioni. Insomma nulla di serio e solo uncontro quell’Azerbaijan diventato un importante partner per la fornitura di gas e petrolio in Europa. Il blitz militare azero del 19 settembre (con un bilancio di 200 morti, tra cui dieci bambini ), portato avanti con il supporto fondamentale di lanciarazzi, droni e cannoni forniti da Israele e Turchia, è stato per Baku un grande successo che ha messo, per ora,a un conflitto che, dal 1992, ha causato tre guerre che hanno insanguinato le montagne del Caucaso sul ...