Chi è Vani Sarraju Rao | prossima ambasciatrice dell’India in Italia

Leggi su formiche

(Di mercoledì 1 novembre 2023)Rao è stata nominata comein. Lo ha reso noto il ministero degli Esteri indiano. Si tratta della terza donna di fila a prendere la guida della missione diplomatica dopo Reenat Sandhu e Neena Malhotra. Dovrebbe assumere il suo nuovo incarico nel mese di gennaio. Rao, entrata nel corpo diplomatico indiano nel 1994, è attualmente in servizio al ministero come segretaria aggiunta, occupandosi delle relazionicon gli Stati Uniti e il Canada, all’interno della divisione Americhe. In precedenza, è statain Finlandia ed Estonia dal 2017 al 2020 e segretaria aggiunta guidando programmi e iniziative per l’impegno con la diaspora indiana. Dal 2011 al 2014 è stata vice capo missione e ...