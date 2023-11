Chi è Guirassy | l’attaccante dello Stoccarda che piace al Milan

Leggi su dailymilan

(Di mercoledì 1 novembre 2023) Serhouè la punta di diamante, partito sempre titolare in Bundesliga fino a qui. Il giocatore, classe ‘96, è un francese naturalizzato guineano, cresciuto nelle giovanili del Laval, club in cui debutta in prima squadra nel 2013. Dopo due stagioni e 6 gol realizzati si trasferisce al Lilla, nel luglio del 2015. Non trovando molto spazio va in prestito all’Auxerre, dove in effetti riesce a trovare una regolarità di impiego siglando 8 reti in 16 partite. Il Colonia punta su di lui e lo acquista per 3.8 milioni di euro e in Germania realizza 12 reti in 51 partite. Nel 2020 cambia nuovamente maglia, accasandosi al Rennes, che per lui sborsa 13 milioni di euro. È proprio con i francesi che il giocatore inizia ad imporsi nel panorama calcistico come un vero goleador. Realizza infatti 29 reti in 65 partite, ...