Chelsea-Blackburn EFL Cup | 01-11-2023 ore 20 | 45 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

Le formazioni ufficiali di, sfida valida per gli ottavi di finale di Carabao Cup 2023/2024. Ghiotta occasione per i Blues, che ospitano a Stamford Bridge un club di Championship (seppur con una storia ...

Dove vedere Chelsea-Blackburn in tv e streaming gratis Vesuvio Live

Chelsea-Blackburn, League Cup: streaming, formazioni, pronostici Il Veggente

Chelsea vs Blackburn LIVE!A place in the quarter-finals of the Carabao Cup is at stake tonight as Premier League meets Championship at Stamford Bridge. Home has most certainly not been where the heart ...Fernandez missed Chelsea's 2-0 defeat to Brentford on Saturday due to a combination of minor muscle tightness and his wife giving birth to their second child the night before. Mauricio Pochettino ...