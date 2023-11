“Cercasi foto storiche della chiesa” - nel borgo fantasma l’appello ai discendenti degli sposi

(Di mercoledì 1 novembre 2023) Roma, 1 nov. (Adnkronos) -di San Donato neldi Celleno, in provincia di Viterbo. A lanciare unsu Fb è lo stesso Comune che si rivolge direttamente agli abitantiparte del nuovacittadina per recuperare scatticostruzione, andata distrutta, ma forse rimasta immortalata negli scatti di matrimoni celebrati tra la fine del 1930 e l'inizio del '40. "Il Comune di Celleno ha appaltato i lavori di consolidamentodi San Donato. Gli scavi archeologici ci stanno restituendo molte informazioni su questa antica. È altrettanto importante ritrovare qualsiasi ...

Il Comune di Celleno ha recuperato la lista dei matrimoni celebrati tra il 1938 ed il 1941 e l'ha postata su Fb: "Qualcuno di voi conserva lestoriche della chiesa di San Donato nel borgo fantasma di Celleno, in provincia di Viterbo. A lanciare un appello su Fb è lo stesso Comune che si rivolge direttamente agli abitanti ...

"Cercasi foto storiche della chiesa", nel borgo fantasma l'appello ai ... Adnkronos

Rosciano: si cerca un 16enne scomparso. Ieri la denuncia dei ... Rete8

Roma, 1 nov. (Adnkronos) - Cercasi foto storiche della chiesa di San Donato nel borgo fantasma di Celleno, in provincia di Viterbo. A lanciare un appello su Fb è lo stesso Comune che si rivolge ...Gli ho detto ‘Cerca di non dire troppe cose ... A me non piaceva stare nella menzogna così lei ha trovato delle foto che erano a portata di mano, forse volevo farlo sapere. La cosa è durata qualche ...