Cenano al ristorante | ma dopo stanno male | lei muore | lui gravissimo

Leggi su notizie

(Di mercoledì 1 novembre 2023)aver cenato alla coppia ha iniziato a sentirsi: per lei non c’è stato nulla da fare, mentre lui è in condizioni gravissime Una drammatica vicenda arriva direttamente dalla Campania. Ci troviamo ad Ariano Irpino (provincia di Avellino) dove una coppia si era recata in undella zona nella serata di sabato. Tutto sembrava andare per il verso giusto, fino a quando la coppia non ha iniziato a sentirsiil giorno. Purtroppo per la donna non c’è stato assolutamente nulla da fare. La vittima si chiamava Gerardina Corsano, anni 48. Il suo cuore ha smesso di battere nell’ospedale avellinese. Ambulanza (Ansa Foto) Notizie.comIl marito, Angelo Meninno, anni 52 si trova ricoverato in gravissime condizioni. L’uomo, imprenditore agricolo, insieme alla ...