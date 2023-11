Cena di coppia finisce in tragedia | lei muore in ospedale | lui è grave Sospetti sul ristorante

E' finita in tragedia ladi unaad Ariano Arpino, in provincia di Avellino. Gerardina Corsano, 48 anni, è morta in ospedale mentre il marito, Angelo Meninno, imprenditore agricolo 52enne, è ricoverato in gravi ...

Avellino, coppia ha un malore dopo una cena al ristorante: lei muore, grave il marito TGCOM

Ariano Irpino, Avellino: Coppia intossicata dopo cena in un ... Nano TV

Sono sposati da sei anni, non hanno figli e per il momento non pensano ad averne: la loro lista dei desideri prima di diventare genitori è ancora lunga, ...Ariano Arpino, Gerardina Corsano, 48 anni, è morta in ospedale mentre il marito, Angelo Meninno, imprenditore agricolo 52enne, è ricoverato in gravi condizioni. Alla base potrebbe esserci un’intossica ...