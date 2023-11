Celebrazioni liturgiche nell’Ottavario dei defunti

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 1 novembre 2023) Ormai da anni la Parrocchia e il Centro Culturale delle Grazie durante la prima settimana di novembre, in occasione dell´ottavario dei, organizzano una serie die di appuntamenti culturali per richiamare l´attenzione dei parrocchiani, ma anche di tutti i cittadini, sul mistero della morte. Infatti, in un mondo che sembra esorcizzare in una coltre di silenzio la realtà ineludibile del trapasso sia per angoscia che per indifferenza, ci pare doveroso invece incoraggiare le persone a guardare la morte a partire dalla vita, entro l’orizzonte della speranza cristiana, anche proponendo esempi specifici di figure operose ancora presenti nella coscienza della nostra comunità. A tale proposito l´ottavario di quest’anno sarà imperniato sulla riscoperta della figura di un personaggio di spicco della parrocchia delle ...