Caterina Balivo mette in imbarazzo Stefano Rastelli | compagno di Romina Carrisi | cosa è successo

(Di mercoledì 1 novembre 2023)da quasi due anni è legata a, i due si sono conosciuti grazie alla tv. Lui era il regista in esterna di Serena Bortone per Oggi è un altro giorno e lei invece era una presenza fissa dello show. Si sono conosciuti quando entrambi sono stati mandati a Sanremo per...

La futura mamma ospite diha raccontato che adesso le due vanno d'accordo, ma in passato hanno avuto alcune ...

I jeans a zampa di Caterina Balivo per l'Autunno 2023 Elle

Alessia Marcuzzi e Caterina Balivo si inseguono in studio: cosa è successo a La Volta Buona ilmessaggero.it

Jasmine e Romina Carrisi per un periodo non si sono sentite. Il messaggio della più piccola e la promessa di Cristel A La volta buona Romina Carrisi entra nello studio di Caterina Balivo con il suo ...La giovane figlia d’arte aspetta un bambino, di cui non ha voluto svelare il nome: “Voglio che sia una decisione corale della famiglia – ha raccontato ai microfoni di Caterina Balivo – ma di certo non ...