Casoli Chieti | donna morta in casa con una coltellata all’addome | irreperibile il marito

(Di mercoledì 1 novembre 2023) Unadi 66 anni è stata trovatanella sua abitazione a, in provincia di, con dei tagli e delle ferite. A scoprire il corpo in contrada Verratti, una zona isolata a una decina di chilometri dal centro del paese, è stata un’amica della, che l’aveva chiamata ma non aveva avuto risposta. Sul posto sono quindi arrivati i carabinieri della compagnia di Lanciano e il Nucleo operativo radiomobile di, allertati dai vicini diche hanno sentito le urla dell’amica della vittima. Secondo le prime informazioni, si tratterebbe di omicidio. I militari stanno provando a contattare e rintracciare il, che al momento risultae che si sarebbe allontanato con l’auto ...

Tragica scoperta per la comunità di Casoli, in provincia di Chieti, dove stamattina è stata ritrovata senza vita una donna di 66 anni all'interno della sua residenza. Le circostanze dell'evento ...