Carabiniere 29enne si uccide sparandosi in caserma Il sindacato | Dateci supporto psicologico | ci serve

Leggi su affaritaliani

(Di mercoledì 1 novembre 2023) Tragedia a Casumaro in provincia di Ferrara, in unaun giovane maresciallo che non aveva ancora compiuto 30 anni si è tolto la vita, stando alle prime ricostruzionicon la pistola d'ordinanza. La drammatica scoperta - si legge su La Nuova Ferrara - è avvenuta nel tardo pomeriggio e in paese si sono portati diversi ufficiali dei carabinieri di Ferrara e della Compagnia di Cento. Perché la perdita di un giovane è sempre una tragedia soprattutto quando avviene in circostanze inattese e sulle quali saranno effettuate tutte le verifiche del caso. Ieri sera era fortissimo lo choc e lo sconforto che i colleghi hanno dovuto vivere per la morte di Adinolfi Gaudio, stritolati dall’angoscia per una perdita così vicina e la necessità di mantenere un profilo di professionalità che il ruolo delimpone. Segui su ...