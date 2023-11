Capelli più brillanti | come ottenerli anche d’autunno

Leggi su velvetmag

(Di mercoledì 1 novembre 2023) Alla disperata soluzione perpiù lucidi e? Eccoprendersi cura della propria chioma ed evitare l’effetto opaco e sfibrato che poco ci piace.più luminosi,e setosi vi sembrano un’utopia? Non se seguite questi consigli. La vostra chioma ha bisogno di essere trattata nel modo giusto per restituire l’effetto sperato. Uno dei primi errori che solitamente commettiamo per ottenere questo effetto è l’utilizzo eccessivo di shampoo. Lavare più frequentemente iè un errore da non sottovalutare. Oltre ad utilizzare più prodotti e quindi sottoporre il capello a stress, aggiungiamoi danni che phon ed eventuali piastre arrecano alla chioma. Crediti: Pexels – VelvetMagAllora ...