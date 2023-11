Cantante antipatico | Liorni in imbarazzo | cala il gelo in studio | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 1 novembre 2023) Momento diper Marcoa Reazione a catena, nella puntata di Ognissanti andata in onda questa sera su Rai 1. È accaduto durante la fase de L'Intesa Vincente, in cui i concorrenti sono chiamati a indovinare una parola nel minor tempo possibile. A un certo punto è spuntato il nome di uno dei cantanti più famosi del panorama musicale italiano, Ultimo. E gli "indizi" dati dalle due concorrenti per far indovinare la parola alla loro compagna di squadra hanno fattore ilin. Il botta e risposta tra le concorrenti in gioco, insomma, è stato piuttosto inaspettato. Una di loro, Martina inizia dicendo: "Chi è". L'amica risponde: "". E di nuovo Martina aggiunge: "". Valeria, chiamata a indovinare, preme il pulsante e dice: ...