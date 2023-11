Cambio modulo contro la Salernitana? C’è la decisione di Garcia

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 1 novembre 2023) Nel corso della ripresa con il Milan, in cui il Napoli è riuscito a rimontare le due reti di svantaggio, Rudiha cambiato. Dal 4-3-3 al 4-2-3-1, questo il passaggio tattico di cui Rudisi è reso protagonista nell’intervallo di Napoli – Milan, quando sotto di ben due reti a zero, ha deciso di dare una spinta offensiva maggiore facendo agire Raspadori alle spalle di Simeone. Una scelta rivelatasi corretta sotto tutti gli aspetti, considerando che nonostante l’uomo in meno nel mezzo, il Napoli è addirittura riuscito a coprire meglio il campo non concedendo alcuna ripartenza ai micidialipiedisti rossoneri. Qualea Salerno?ha scelto Sabato alle ore 15, il Napoli scenderà in campo all’Arechi di Salerno per la delicata sfida...