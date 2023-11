Cambio di passo e maltempo fortissimo | Sottocorona lancia l' allerta

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 1 novembre 2023) Le notizie del meteo "non sono buone", premette Paolo, il meteorologo di La7 che mercoledì 1 novembre nel corso del TgLa7 ha fornito le previsioni per la giornata e i prossimi giorni. Dopo i nubifragi che hanno sferzato il Nord - a Milano è esondato il Seveso - in queste ore "c'è una pausa, ma appunto si tratta sostanzialmente di una pausa", avverte l'esperto. Oggi, giorno di Ognissanti, son previste altre nuvole "con qualche pioggia al centro e al sud". Come quantità di precipitazioni le piogge più intense possono riguardare la Liguria, precipitazioni in prevalenza deboli sulle altre regioni, fenomeni sulle zone tirreniche (Umbria, Lazio, Campania) ed eventi intensi ma isolati in Sardegna. Giovedì 2 novembre "si comincia a vedere qual è il nuovo", spiega il meteorologo. Tutte le regioni del nord e tutta la Toscana saranno ...