Calendario nuove serie TV in Italia 2023 novembre dicembre

Leggi su cinemaserietv

(Di mercoledì 1 novembre 2023) Il panorama delletv coinvolge un numero sempre più ampio di spettatori in tutto il mondo. In, è attiva un’importante produzione, in particolare grazie a Rai Fiction e a Sky, che da anni si contendono la scena conpopolari e in grado di conquistare tutte le fasce di pubblico. Ad esse si sono aggiunte le produzioni originali delle piattaforme streaming quali Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ e Apple Tv+, che arricchiscono regolarmente i loro cataloghi con tantissime novità (anche)ne. Oltre alle produzioni nostrane, ricoprono un ruolo determinante tutte lestraniere, in particolare statunitensi e britanniche, che risultano sempre tra le più viste nelle graduatorie di ascolto. Ogni spettatore ha dunque l’imbarazzo della scelta nel giostrarsi tra le centinaia di proposte ...