C'è una data segnata in rosso suldeled ha una duplice valenza: quel giorno i rossoneri affronteranno a San Siro il Psg in una gara che sarà decisiva per la qualificazione agli ottavi di Champions. Quel giorno allo ...

Calendario Milan: gli impegni di novembre per i rossoneri di Pioli Pianeta Milan

Il Milan, l'operazione scudetto e il momento no: ma ora il calendario strizza l'occhio a Pioli La Gazzetta dello Sport

Il Milan vuole blindare i propri big tutelandosi dall’assalto dei top club europei. In tal senso ecco a che punto è il rinnovo di Maignan Fiducia crescente. Il Milan vuole blindare i propri big ...Eppure il Milan, classifica alla mano ... Se durante la settimana più complicata scandita dal calendario amico, tra Juve, Parigi e Napoli cioè, emergono crepe sulla parete dello spogliatoio, si può ...